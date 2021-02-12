Как организовать учебу школьника в актированный день: рекомендации для родителей Коми

В сильные морозы школьники не ходят на учебу, а занимаются дома - для них объявляются актированные дни Фото: Архив "КП"

В Коми в последние дни все чаще объявляют актированные дни, а скорое наступление весны - это верный предвестник эпидемии гриппа и ОРВИ. А значит, без карантина в классах не обойтись. Рассказываем, как в период дистанционного обучения должен строиться образовательный процесс: «Каким должен быть объём заданий?», «Какие оценки идут в журнал?», «Как учителя должны взаимодействовать с учениками?» - ответы на все эти вопросы в нашем материале.

Что такое «актированный день» и «карантин»?

Актированный день или карантин - это ограничительные мероприятия, при наступлении которых учащиеся вынужденно не посещают образовательную организацию. В такие периоды самым главным, как и всегда, остается здоровье детей. Образовательный процесс при этом продолжается: дети дистанционно получают задания от учителей и выполняют их. Как именно должен быть налажен процесс коммуникации, решает сама школа. Здесь учитываются особенности территории. Важно, чтобы при этом были соблюдены права всех участников образовательных отношений (учащихся, родителей, учителей, администрации школы). Все действия отражены в локальном нормативном акте школы. Здесь помимо прочего указаны: способы получения заданий, варианты отправки выполненных заданий, порядок выставления оценок и так далее. Ознакомиться с ним вправе каждый родитель. Для этого нужно обратиться в администрацию школы.

Как проходит обучение на дому?

Самостоятельная работа учащихся должна быть организована с учётом индивидуальных особенностей учащихся. Задания должны выдаваться в разумных пределах. В журнал рекомендовано выставлять только хорошие оценки. Если тема ребенку даётся трудно или он пропустил занятия из-за болезни, могут быть организованы индивидуальные дополнительные занятия и консультации. За решением всех вопросов нужно обращаться к классному руководителю.

Какова роль учителя и задача родителей в период актированных дней?

В период карантина и актированных дней ответственность за изучение новых тем не должна быть переложена на родителей учеников. Образовательный процесс должен быть организован педагогами. При оценивании выполненных заданий педагогам следует обратить внимание на качество выполненной работы, а не на скорость выполнения заданий. Кроме того, следует разумно подойти к выставлению в электронный журнал отметок, полученных обучающимися за выполнение задний по самостоятельно изученным темам.

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