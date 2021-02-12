После митингов 23 и 31 января в Коми последовали задержания участников несанкционированной \\"прогулки\\". Также был задержан коми активист Алексей Иванов, который столкнулся с проблемой отказа органов власти составлять протоколы и вести с ним общение в суде на на его родном языке – коми.Переводчик мне не нужен, он нужен вам!– 28 января на работу приехали полицейские, сказали, что им приказали доставить меня в отдел полиции для составления протокола. Я попросил их составить его на месте. Они сказали, что не будут на месте составлять, что лучше проехать, – рассказал \\"Комсомолке\\" Алексей Иванов.Алексей поехал с ними, в отделении полицейские извинились перед ним за то, что выдернули его с работы, поясняя, что у них, мол, работа такая – приказы выполнять.– Дальше в отделе на меня составили протокол, я попросил их перевести его на коми язык, так как по статье 24.2 КОАП РФ административное делопроизводство может вестись на государственном языке республики. Подписывать я отказался. Меня отпустили, я пошел дальше работать, – вспоминает Алексей Иванов.На коми кыв, пожалуйстаВчера в полдень к Алексей на работу явились другие сотрудники полиции, вручили повестку в суд. Судебное заседание было назначено в этот же день на 14:50.На аудиозаписи, сделанной Алексеем во время заседания, ведётся диалог – судья сыктывкарского горсуда Ирина Юшкова настойчиво требует подписать документы, на что Алексей просит её на своём родном языке перевести документы на коми, пояснив, что ему переводчик не нужен – он понимает судью, говорящую с ним на русском языке.– Я не буду подписывать.– Что значит не буду?– Комиӧн должен лоны (По-коми должно быть).– В русской школе учились?– Кутшӧм разница? (Какая разница?)– Паспорт русский?– Российский.– Ну российский. Русский язык. В русской школе учились?– Кутшӧм разница? Ме шуа, кырмала, кор лоӧ комиӧн. Всё. (Какая разница? Я сказал, подпишу, когда будет по-коми. Всё).– Понятно. Так что вы хотите сказать-то?– Нинӧм. (Ничего).– Так вы меня всё-таки понимаете?– Да.– И что вы хотите сказать? У нас ведётся производство на русском языке! - начинает повышать голос судья. - Вы живете в России, учились в русской школе!– Комиын олам. Каналан кылыс кык: коми и роч. (В Коми живём. Государственных языка два: коми и русский).– Хорошо. Обеспечьте явку переводчика.– Ме? (Я?) Меным оз ков, ме тiянӧс гӧгӧрвоа да. (Мне не надо, я вас понимаю).– Хорошо, мы отложим, обеспечим явку переводчика. Без проблем!– Меным оз ков вуджӧдысьыс, тiянлы колӧ. (Мне не нужен переводчик, вам нужен).– Без проблем! Начинается здесь цирк! Гражданин России... Придёте за другими услугами, вам точно так же будут отвечать.– А меныд веськодь. (А мне всё равно).Я не должен подстраиваться у себя домаАлексей объяснил свою позицию «Комсомолке».– Они сами меня вызывают в суд, не дают спокойно работать… Я не должен подстраиваться под них и обеспечивать явку переводчика. Мне просто легче пользоваться коми языком. И у меня есть такое право. Я не понимаю, почему судья так разозлилась. Вопросы про «русский» паспорт, «русскую» школу, «русское» имя и повышение голоса на пустом месте со стороны судьи считаю совсем некорректными, – заявил Алексей Иванов.А ещё был случайВ Республике Коми это не единственный случай, когда органы власти отказывались реализовывать право гражданина и беседовать на выбранном государственном языке.20 июня 2020 года к активисту Николаю Удоратину (сейчас — депутат Горсовета Сыктывкара), который стоял в одиночном пикете, подошли полицейские, чтобы переписать паспортные данные. Он разговаривал по-коми, но полиция «требовала, чтобы разговаривал с ними на русском языке». Сославшись на Конституцию Республики Коми, Николай продолжил общаться с полицией на родном языке.31 января 2021 года на протестной акции была задержана экоактивистка и лидер коми национального движения Галина Вурдова. Она попросила полицейских вести допрос и оформление на коми языке, но не нашлось ни переводчика, ни сотрудников, знающих коми язык.В Республики Коми русский и коми языки признаны государственными и при этом равными в функционировании. При этом писать обращения в официальные органы, включая прокуратуру, можно не только на этих языках, но и на языках других народов РФ (Закон «О государственных языках Республики Коми» был принят 28 мая 1992 г.).МЕЖДУ ПРОЧИМЧто гласит закон?Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ (ред. от 05.05.2014) \\"О государственном языке Российской Федерации\\"Статья 4. Гражданин имеет право вести дела и обращаться в органы государственной власти Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми (далее - органы местного самоуправления) и организации на коми, русском или ином языке народов Российской Федерации, которым он владеет.Статья 5. В органах государственной власти Республики Коми, органах местного самоуправления и организациях, по долгу службы имеющих дело с гражданами, обслуживание граждан производится на избранном ими языке. В случае невозможности вести общение на избранном гражданином языке используются государственные языки Республики Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСыктывкарцы «прогулялись» несанкционированным митингом по столице Коми, несмотря на предупреждения силовиковДесятки человек задержаны (подробности)