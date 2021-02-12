Синоптики рассказали о погоде в Коми: мороз слабеет, ветер усиливается

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На территории Коми 12 февраля ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер в южных районах восточной четверти, в северных районах южной четверти 3-8 м/с.

Температура ночью -27...-32, при прояснении -37...-42, в крайних южных районах -21...-26, днем -22...-27, местами -28...-33, в крайних южных районах -16...-21°С.

В Сыктывкаре 12 февраля переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -26...-28, днем -19...-21°С.

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