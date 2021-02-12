У главы Сыктывкара появился новый заместитель по вопросам ЖКХ

Юрий Цешковский раньше работал в энергетике региона.

11 февраля Юрий Цешковский приступил к исполнению обязанностей заместителя руководителя администрации Сыктывкара. Он будет курировать сферы дорожной инфраструктуры, транспорта и связи.

По словам мэра Натальи Хозяиновой, он должен укрепить блок управления жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры города. В частности, речь идет о взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями в части синхронизации работ по подготовке к зиме сетей и коммуникаций и ремонту дорог, тротуаров, дворов.

Помимо этого, Ю. Цешковский будет заниматься вопросами благоустройства улично-дорожной сети, транспортного обслуживания и услуг связи, сбора и утилизации коммунальных отходов, а также оказывать содействие в работе по контролю за деятельностью предприятий и организаций, занимающихся обслуживанием жилфонда и т.д.

Биография

Юрий Анатольевич Цешковский родился 8 октября 1962 года в городе Туапсе Краснодарского края.

Имеет высшее образование, закончил в 1984 году Ивановский ордена «Знак Почета» энергетический институт имени В.И. Ленина по специальности «Тепловые электрические станции», инженер-теплоэнергетик.

Начал трудовую деятельность в 1984 году на Воркутинской ТЭЦ, где до 1987 года прошел путь от дежурного слесаря турбинного отделения до старшего инженера по ремонту котлотурбинного оборудования.

С 1987 по 1992 годы работал начальником теплохозяйства в воинской части 54629, затем год - в ТОО фирма «Апрель» инженером производственно-технического отдела. В период с 1993 по 2001 годы Ю. Цешковский работал на Воркутинской ТЭЦ-2, где прошел путь до главного инженера.

С 2001 по 2005 годы перешел в ОАО АЭК «Комиэнерго» на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера.

С 2005 по 2006 годы работал главным инженером, а затем с 2009 по 2013 годы - директором филиала открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 9» «Коми» (Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми»). В 2007 году был назначен управляющим директором сервисно-ремонтного дивизиона «Северо-Запад» ОАО «Группа Е4», а затем и генеральным директором этого филиала.

С 2009 по 2013 годы – директор филиала открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №9» «Коми» (Филиал ОАО «ТГК-9» «Коми»).

С 2013 по 2016 годы работал в должности директора филиала «Марий Эл и Чувашии» публичного акционерного общества «Т Плюс», с 2017 по 2018 годы - заместителем генерального директора по производству АО «ЭнергоремонТ Плюс», с 2018 по 2019 годы – директором филиала «Коми» ПАО «Т Плюс».

Женат, двое детей.

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