В выходные в Коми потеплеет, но ненадолго

Фото: Людмила Удоратина

Синоптики Коми ЦГМС рассказали, что эти выходные, 14 и 15 февраля, порадуют относительным потеплением. Но суровые морозы скоро вернутся на территорию республики.

В субботу, 14 февраля, будет облачно с прояснениями.

В северных районах преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -30...-35, при прояснении до -42, днем -19...-24, на северо-востоке -25...-30°С.

В южных районах ночью местами пройдет небольшой снег, на крайнем юге – сильный; днем снег, местами сильный, временами метель. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью -19...-24, при прояснении до -31, днем -16...-21°С.

В воскресенье, 15 февраля, будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северной четверти 6-11 м/с. Температура ночью -23...-28, при прояснении -30...-35, днем -19...-24, на северо-западе -23...-28°С.

После небольшого повышения температуры воздуха в выходные дни, уже со вторника столбики термометров в ночные и утренние часы будут фиксировать в основном -30...-35С, в приполярных районах и в Заполярье — -40...-45С. Днем ожидается в среднем на 10...12С выше.

Такой температурный фон по сравнению с многолетним ниже на 10...12С. Последний раз такие сильные и продолжительные морозы в нашем регионе отмечались в 2011 году.

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