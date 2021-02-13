В Ижемском районе число заболевших коронавирусом приближается к тысяче

За последнюю неделю прирост по COVID-19 в Ижемском районе составил 34 человека, из них четверо - дети, сообщила главный врач Ижемской ЦРБ Юлия Федотова.Всего за период пандемии в районе выявлено 911 случаев инфицирования новым коронавирусом. Выздоровели 839 человек, по официальным данным летальный исход зарегистрирован у 6 человек. В настоящее время 67 пациентов находятся на лечении. 12 больных госпитализированы.Юлия Федотова напомнила, что в Центральной районной больнице ведется запись желающих вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. В настоящее время на вакцинацию записались свыше 80 человек, более половины из них - люди пожилого возраста.Встать в очередь можно по телефону Call-центра 88212400961 и через интернет-портал Госуслуг с 8.00 до 18.00 часов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧисло заболевших и выздоровевших в Коми практически равноеНовые данные о жертвах коронавируса