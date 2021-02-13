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Коронавирус Covid-19

В Ижемском районе число заболевших коронавирусом приближается к тысяче

Как ижемцам записаться на вакцинацию
Источник:kp.ru
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