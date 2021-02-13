Драчена: готовим по коми рецептам

Вкусная лепешка по коми рецептам к чаю наверняка станет одной из любимых в вашем арсенале домашних блюд. Фото: Ксения ПОПОВА

Летом нас очень часто отправляли к бабушке в Усть-Лыжу, чудо-село в Усинском районе. Там просто раздолье: речка, лес, черничные поляны. Внуков у бабули было ни много ни мало – целых 16! Накормить нужно было всех. Да еще и угодить. Внучата же любимые. Многие «городские», привереды балованные. Но у бабушки всегда были в запасе такие блюда, которые любили все без исключения. Одно из них – драчены.

Вкусная лепешка по коми рецептам к чаю наверняка станет одной из любимых в вашем арсенале домашних блюд. И приготовление не занимает много времени – продукты достал, быстро замешал, в духовку бросил – готово! Самое лучшее решение, если вдруг нежданно-негаданно пришли гости. Рецепт может быть в разных вариациях: например, с добавлением яиц и молока. Мы представляем вам самый простой способ приготовления драчен.

Рецепт драчены

МУКА (60 гр.)

Ингредиенты очень простые. Фото: Ксения ПОПОВА

СМЕТАНА (50 гр.), МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (50 гр.)

Эти продукты есть в холодильнике каждой хозяйки. Фото: Ксения ПОПОВА

СЫР (100 гр.)

С сыром будет вкуснее. Фото: Ксения ПОПОВА

ЗЕЛЕНЬ (пучок)

Сочной зеленью украсим наши драчены. Фото: Ксения ПОПОВА

СОЛЬ, ПЕРЕЦ (по вкусу)

Соль и перец добавим по вкусу. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 1: размягченное сливочное масло соединить со сметаной.

Шаг 1. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 2: добавить соль и специи по вкусу, просеянную пшеничную муку и замесить тесто слабой консистенции.

Шаг 2. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 3: выложить тесто в форму и выпекать в жарочном шкафу при 180° в течение получаса.

Шаг 3. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 4: закрыть драчены натертым сыром за 10 минут до окончания выпекания.

Шаг 4. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 5: готовое блюдо подавать со сметаной и зеленью.

Шаг 5. Фото: Ксения ПОПОВА

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