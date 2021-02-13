Драчена: готовим по коми рецептам

Вкусная лепешка по коми рецептам к чаю наверняка станет одной из любимых в вашем арсенале домашних блюд.
Фото: Ксения ПОПОВА
Летом нас очень часто отправляли к бабушке в Усть-Лыжу, чудо-село в Усинском районе. Там просто раздолье: речка, лес, черничные поляны. Внуков у бабули было ни много ни мало – целых 16! Накормить нужно было всех. Да еще и угодить. Внучата же любимые. Многие «городские», привереды балованные. Но у бабушки всегда были в запасе такие блюда, которые любили все без исключения. Одно из них – драчены.
Вкусная лепешка по коми рецептам к чаю наверняка станет одной из любимых в вашем арсенале домашних блюд. И приготовление не занимает много времени – продукты достал, быстро замешал, в духовку бросил – готово! Самое лучшее решение, если вдруг нежданно-негаданно пришли гости. Рецепт может быть в разных вариациях: например, с добавлением яиц и молока. Мы представляем вам самый простой способ приготовления драчен.
Рецепт драчены
МУКА (60 гр.)
Ингредиенты очень простые.
Фото: Ксения ПОПОВА
СМЕТАНА (50 гр.), МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (50 гр.)
Эти продукты есть в холодильнике каждой хозяйки.
Фото: Ксения ПОПОВА
СЫР (100 гр.)
С сыром будет вкуснее.
Фото: Ксения ПОПОВА
ЗЕЛЕНЬ (пучок)
Сочной зеленью украсим наши драчены.
Фото: Ксения ПОПОВА
СОЛЬ, ПЕРЕЦ (по вкусу)
Соль и перец добавим по вкусу.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 1: размягченное сливочное масло соединить со сметаной.
Шаг 1.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 2: добавить соль и специи по вкусу, просеянную пшеничную муку и замесить тесто слабой консистенции.
Шаг 2.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 3: выложить тесто в форму и выпекать в жарочном шкафу при 180° в течение получаса.
Шаг 3.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 4: закрыть драчены натертым сыром за 10 минут до окончания выпекания.
Шаг 4.
Фото: Ксения ПОПОВА
ШАГ 5: готовое блюдо подавать со сметаной и зеленью.
Шаг 5.
Фото: Ксения ПОПОВА
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суп-жюльен по-сыктывкарски: представляем рецепт от журнала «КП-Авиа»
Пошаговый рецепт изысканного первого блюда (подробности)