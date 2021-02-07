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Суп-жюльен по-сыктывкарски: представляем рецепт от журнала «КП-Авиа»

Пошаговый рецепт изысканного первого блюда
Ксения ПОПОВА
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Восхитительный грибной суп-жюльен по-сыктывкарски очарует и влюбит в себя всех домочадцев, даже не сомневайтесь!

Восхитительный грибной суп-жюльен по-сыктывкарски очарует и влюбит в себя всех домочадцев, даже не сомневайтесь!

Фото: Ксения ПОПОВА

М-м-м, срочно достаем последние запасы прошлого года – замороженные и засушенные еще с лета грибочки! Сейчас будем готовить суп #с_ума_сойти_какой_вкусный! Ароматный, сытный, бархатный и обладающий уникальным богатым вкусом. Восхитительный грибной суп-жюльен по-сыктывкарски очарует и влюбит в себя всех домочадцев, даже не сомневайтесь! Будьте готовы к тому, что суп-жюльен по рецепту «КП-Авиа» займет главное место в рейтинге первых блюд вашей семьи (после борща, разумеется).

Если прошлогодних запасов не осталось, не отчаивайтесь. В магазинах предлагаются прекрасные свежие шампиньоны и вешенки. Они точно не испортят потрясающий вкус супа-жюльена, а только придадут ему изысканный французский шарм. Один из главных ингредиентов – плавленый сыр, он должен быть специальным – для супа. И помните, бабушки с детства твердили нам, что на обед обязательно надо есть первое блюдо. Сейчас вкусный сытный суп по-прежнему ассоциируется со здоровым питанием.

Рецепт супа-жюльена

СУПОВОЙ НАБОР ИЗ КУРИЦЫ (1 шт.)

Курочка - для навара.

Курочка - для навара.

Фото: Ксения ПОПОВА

ШАМПИНЬОНЫ (200 гр.), ВЕШЕНКИ (200 гр.)

Нет своих запасов лесных даров - прекрасно подойдут магазинные.

Нет своих запасов лесных даров - прекрасно подойдут магазинные.

Фото: Ксения ПОПОВА

МОРКОВЬ (2 шт.), ЛУК РЕПЧАТЫЙ (1 шт.)

Морковь и лук - всё польза.

Морковь и лук - всё польза.

Фото: Ксения ПОПОВА

КАРТОФЕЛЬ (3-4 шт.), ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ

Картошечка - для гурманов.

Картошечка - для гурманов.

Фото: Ксения ПОПОВА

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ ДЛЯ СУПА (3 шт.), УКРОП (1 пучок), ЧЕСНОК (1-2 зубчика)

Сырки лучше предварительно подморозить.

Сырки лучше предварительно подморозить.

Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 1: в первую очередь надо положить плавленые сырки в морозилку. Это нужно для того, чтобы потом их было легче натереть на терке. Части курицы тщательно помыть, залить водой и поставить вариться 30 минут.

Шаг 1.

Шаг 1.

Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 2: замороженные грибы разморозить, свежие или купленные помыть и нарезать маленькими пластинками, добавить в куриный бульон, варить 15 минут. Добавить лавровый лист.

Шаг 2.

Шаг 2.

Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 3: мелко порезать лук и натереть морковь, овощи обжарить с растительным маслом в сковороде. Добавить в суп.

Шаг 3.

Шаг 3.

Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 4: почистить и порезать кубиками картофель, варить в супе 10 минут.

Шаг 4.

Шаг 4.

Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 5: достать из морозилки сырки, натереть на терке. Так они быстрее растворятся в супе. Маленькими порциями добавить в кастрюлю, помешивая до полного растворения.

Шаг 5.

Шаг 5.

Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 6: мелко нарезать укроп и чеснок, добавить в суп после выключения плиты. Оставить 10 минут томиться. Подавать с гренками.

Шаг 6.

Шаг 6.

Фото: Ксения ПОПОВА

Приятного аппетита!

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