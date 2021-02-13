Сыктывкар остается основным очагом распространения коронавируса в Коми

Всего под медицинским наблюдением находятся 4185 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

На 13 февраля в Коми выявлено ПЦР–тестированием 38093 (+125) случая заболевания COVID–19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 44 случая, Ухте — 25, сообщает Роспотребнадзор по Коми. Всего на сегодняшний день выздоровел 36761 (+123) человек, официально подтверждено 729 (+1) случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. Всего под медицинским наблюдением находятся 4185 человек.

За последние сутки снят с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 171 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Кстати, что сказал о повторных заражениях коронавирусом один из экспертов.

"Гарантий, что не будет повторного заражения, нет. Мы знаем, что повторное заражение возможно, но мы не знаем, насколько это часто, потому что мы даже про первичные случаи, сколько людей у нас хотя бы один раз встречались с вирусом, знаем достаточно смутно. Повторные случаи отслеживать на порядок труднее, поэтому мы знаем, что они бывают, но не знаем, насколько часто", - такое мнение ТАСС высказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

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