В Коми продлили ограничения из-за коронавируса

Глава Коми Владимир Уйба внёс изменения в указ о введении режима повышенной готовности Фото: Архив "КП"

В Коми до марта сохранятся некоторые ограничения, введенные из распространения новой коронавирусной инфекции. Это следует из указа, который подписал глава региона Владимир Уйба.

Так, до сих пор запрещена работа ночных клубов, а также действуют ограничения на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий. Это не касается игровых и детских комнат.

До 17 марта пожилые люди обязаны будут соблюдать режим самоизоляции. Это касается и людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Также продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые, беспокоясь о своём здоровье, приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции.

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