За два дня выходных в местечке 13 километр (село Выльгорт Сыктывдинского района) неравнодушные жители столицы Коми помогали убирать последствия страшного пожара , который две недели назад оставил без крыши над головой и всего имущества многодетную семью Бискуп. Разобрали пепелище и вывезли весь мусор на свалку. Глава семьи рассказал \\"Комсомолке\\" о помощи добрых людей.Целых два дня глава семейства Сергей Бискуп вместе с хорошими людьми, несмотря на морозы, прибирал территорию от последствий пожара. Работы хватило всем. Одни аккуратно снимали неповрежденную сайдинговую обшивку, другие разбирали каркас, третьи убирали мусор и грузили его в КАМАЗы.– К нам пришли не только соседи и знакомые – на просьбу и помощи откликнулись даже совершенно посторонние люди. Мы до глубины души благодарны каждому, кто нам помог – словом, делом, материально…, – поделился Сергей Бискуп.Владислав Костромин прибыл на своей машине с манипулятором, чем очень помог – разрушил до конца остатки дома. Мусор вывозили на КамАЗах ООО «Автодор» на свалку, администрация полигона тоже выручила – принимала мусор совершенно бесплатно.Разобрать сгоревшей дом субботним днем прибыли сотрудники полиции. Представитель общественного совета Виктор Мулин во время встречи с главой семьи Сергеем предложил помощь от имени активистов и сотрудников полиции Сыктывкара.Уже в первый день работы собравшиеся решили – двор очистим за два дня! В итоге 14 февраля, работая без перерыва 9 часов, отвлекаясь лишь на чай для согрева, были полностью вывезены все обломки дома до последнего! Был очищен фундамент и двор!- Сегодня руководитель ООО «Экотранс» Иван Кудрин предоставил два контейнера по 20 кубов, их мы наполнили и, как и вчера, вывезли мусор на полигон бесплатно. Сейчас, после тяжёлого трудового дня, я не могу найти слов благодарности каждому откликнувшемуся на мою просьбу! Представить страшно, сколько бы дней мы разбирали пожарище сами… Глядя на пустой фундамент, мы с супругой поверить не можем, что нам нужно заново строить дом для нашей семьи, что всё будет как 7 лет назад, – рассказал Сергей Бискуп.Администрация Сыктывдинского района предлагала Бискупам комнаты из маневренного фонда, но условия там оставляли желать лучшего. Глава семьи поделился в соцсетях с фото предложенных комнат – грязь и плесень в подъездах и общих комнатах, разбитые раковины, отклеенные из-за сырости обои, дыры в стенах и потолках. Также он отметил, что в одном общежитии горячую воду включают только к 10 часам ночи, а в другом и вовсе течёт лишь холодная.Погорельцы сейчас проживают у соседей по участку, которые приютили на время многодетную семью. Летом семья Бискуп начнёт потихонечку строить новый дом.Желающие помочь погорельцам могут позвонить по телефону 8 904 271 67 47. Номер прикреплен к карте Сбербанка главы семьи (Сергей Владимирович Б.).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМногодетная семья из Сыктывкара из-за пожара лишилась дома и всего имущества Отец семейства просит помощи неравнодушных жителей Коми (подробности)