В Коми впервые за несколько недель на зарегистрирована ни одна смерть от COVID-19

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми Фото: Архив "КП"

В Коми наблюдается стабильное снижение среднесуточного числа заболевших коронавирусом. За сутки инфекцию выявили еще у 121 человека. Всего за время пандемии было зарегистрировано 38 338 случаев инфицирования COVID-19.

Также в республике из общего числа заболевших выписано к 15 февраля 236 992 человека, в том числе 119 – за сутки.

Стоит отметить, что за минувшие сутки не был зафиксирован ни один летальный случай. Показатель смертности не равнялся нулю, как минимум, последние три недели. Общее число жертв достигло отметки в 730 человек.