Коми заняла 71 место из 85 в рейтинге качества жизни населения. Республика продолжает терять позиции с каждым годом. Так, в 2019 регион располагался на 69-ом месте, а в 2018 – на 64-ом.Исследование опубликовало РИА «Новости». Согласно ему, лучше всего жить в таких субъектах, как Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Худшие условия в Карачаево-Черкесии, Тыве и Забайкальском крае.При составлении рейтинга учитывались такие аспекты как:- уровень доходов населения;- занятость и рынок труда;- жилищные условия;- безопасность проживания;- демографическая ситуация;- экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования;- обеспеченность объектами социальной инфраструктуры;- уровень экономического развития;- уровень развития малого бизнеса;- освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВежливость и комфорт в школах Коми оказались на высшем уровне (подробности)