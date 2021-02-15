Жители Коркеросского района страдают от настоящего нашествия волков. Дикие звери чувствуют себя как дома: свободно гуляют по улицам, местных не боятся и бесстрашно бросаются по колеса проезжающих машин. По рассказам очевидцев, волки бродят стаями и ведут себя очень смело.- Сегодня днем передвигались в сторону центра четыре крупных волка. Один из них попал мне под колеса, на перекрёстке улиц Московская – Набережная и, развернувшись, хромая, он со своими сотоварищами убежал в сторону кладбища. Будьте бдительны, волки очень крупные, - делится своими наблюдениями Сергей, житель Коркероса. Мужчина, правда, сожалеет, что не успел заснять на камеру животных.Местная администрация уже поспешила выпустить памятку для местных жителей. Власти просят людей соблюдать осторожность и бдительность. Мы тоже публикуем рекомендации для вашей безопасности.Так, по возможности ограничьте передвижение в ночное время суток, не отпускайте детей один на улицу, обеспечьте им сопровождение, тем более, ночью и вечером. Обезопасьте домашних животных: закройте их в сарае или на веранде. Помните, в случае угрозы нападения или нападения дикого животного в границах населенного пункта, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Корткеросском районе пёс Яджик, которого жестоко покусали волки, пошёл на поправкуСобаку буквально вытащили с того света (подробности)