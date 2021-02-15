Сыктывкарцы три дня жили без отопления в лютые морозы

Из года в год картина повторяется. УК не спешит решать проблему. Фото: Александра САВИНОВА

В доме № 43 по улице Морозова в столице Коми люди не знают, что делать и куда обращаться. Вот уже три дня здесь серьёзные перебои с отоплением. УК без предупреждения отключила тепло в батареях, жильцов не предупредила. В результате включения отопления через пару дней случилась авария.

Взорвались батареи

- Отопление выключили 12 февраля, мы все выходные промерзали, как цуцики, - возмущается жительница дома по Морозова Ирина Долинская. - Тепло дали только вчера. Но трубы успели так сильно замёрзнуть, что их от напора прорвало! Плюс изношенность труб - тоже этот факт сыграл немалую роль.

УК ищет жильцов 4 и 5 первого подъезда д. 43 по ул. Морозова. Фото: Александра САВИНОВА

После подачи отопления в нескольких квартирах трубы просто взорвались. Квартиры затопило кипятком, полы вздулись, мебель испорчена. Жильцам приходится искать место для проживания на неопределённый срок.

- Я живу с семьёй на третьем этаже. В момент аварии нас не было дома, после звонка соседей примчались. Слава богу, дети были с нами, иначе трагедии было бы не избежать, - вспоминает последствия аварии Ирина Долинская. - Вместе с нами пришёл на вызов и специалист аварийной службы. Открыли дверь, нас накрыло густым паром, что пришлось открыть окно в -30 С, чтобы выпустить пар, а горячая вода потекла по этажу, сантехник перекрыл кран и ушёл.

Фото предоставлено собственником комнаты.

Балконы дома обросли снежными шапками, всё из-за густого горячего пара с торца дома. В радиусе 10 метров парит неприятный канализационный запах.

Феном для волос, Карл!

Одна сторона дома вся замёрзла. Наверно, придётся ждать лета, чтобы все отогрелось - шутят жильцы. Позже в злополучный дом пришли другие специалисты, также посмотрели и ушли, ничего не сделав. Сегодня мастера вернулись и стали отогревать жильё... феном для волос!

- Соседка снизу была вынуждена снять комнату. У неё все замкнуло, и до сих пор всё в воде. Сантехники батарею нам отрезали, а управляйка говорит, что устанавливать обратно они не обязаны, якобы мы сами виноваты в том, в выходные не грели батарею. Видимо, ладошками и своим дыханием надо было... Сегодня подала заявление в жилищную инспекцию и ходила в прокуратуру. Завтра придут делать акт по ущербу, - рассказала Ирина.

УК отказывается восстанавливать батарею. Фото: Александра САВИНОВА

Мы закрываемся

В доме расположен филиал детского сада № 57, и сотрудники сада также не знали об отключении отопления в пятницу.

- Да, нас никто не предупреждал об отключении отопления, соответственно мы не предупредили родителей. Благо, что отключение случилось во второй половине дня и помещение не успело остынуть к моменту прихода родителей. А вообще проблемы с этим зданием постоянные. То, что дым с торца дома идёт, так это каждый год такая история. С потолка постоянно капает вода. Наш филиал работает до весны, и потом мы закрываемся, Роспотребнадзор уже выдал предписание, - делится сотрудница детского сада.

Филиал детского сада № 57 весной будет закрыт. Фото: Александра САВИНОВА

Сами виноваты

- В пятницу в доме случилась авария, из-за которой пришлось отключить отопление, - прокомментировала ООО «УК Жилищная управляющая компания». - А чтобы его запустить, все жильцы должны были быть дома, однако этого не произошло, поэтому отопление стали давать при отсутствии жильцов. Случилось то, что случилось. Сейчас мы ищем жильцов 4 и 5 этажей первого подъезда, для того, чтобы разморозить всю систему отопления.

И да, за срезанные батареи в квартирах жильцов, по словам управляйки, должны отвечать сами жильцы, поскольку цитата: "труба лопнула из-за того, что окно было открыто нараспашку". А ничего, что окно открыли в присутствии представителей аварийной службы и для того, чтобы выпустить пар от кипятка, залившего пол?..

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