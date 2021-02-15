Почти три десятка домов в Сыктывкаре останутся без воды

Завтра, 16 февраля, в части домов микрорайона Орбита отключат холодное водоснабжение, сообщает Сыктывкарский водоканал.

Воду отключат с 09.00 до 20.00 часов. Это связано с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях. Воды не будет в домах на двух улицах:

ул.Тентюковская 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 273, 283, 245, 239, 233, 269, 269\1, 195, 271, 267\1, 267\2, 301, 279\1, 85\1, 285, 295а,

ул. Петрозаводская 34, 38.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Названы лучшие регионы РФ по качеству жизни

Позиции Коми и вовсе плачевны (подробности)