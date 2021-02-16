Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Во вторник, 16 февраля, в Сыктывкаре восстановили водоснабжение в 28 домах. Об этом сообщили в пресс-службе городской адмиистрации.

Холодное водоснабжение по 28 адресам (по улицам Тентюковская и Петрозаводская) в столичном микрорайоне Орбита восстановлено, говорится в сообщении.

Порыв водопровода произошел в понедельник, 15 февраля, в районе дома по улице Петрозаводская, 38. С восьми вечера на месте работала аварийная бригада «Сыктывкарского водоканала».

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