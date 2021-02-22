Джек-рассел-терьер Джесси из поселка Синдор Княжпогостского района Коми номинирован на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». В декабре прошлого года маленькая собачка спасла от волка своего 10-летнего хозяина. Победитель конкурса станет известен 13 марта.Напомним, в Княжпогостском районе Коми в посёлке Синдор маленькая собачка ценой своей жизни спасла ребёнка от волка, она выбежала к хищнику и отвлекла его. 10-летний ребёнок смог убежать.На первых секундах видео, появившегося в сети, заметно, что 10-летний мальчик ныряет за сугроб. А со стороны леса к ребёнку вдруг начинает подбираться волк. Шаг за шагом...Спустя несколько секунд с неистовой храбростью, которой позавидует любая моська, на серого разбойника со двора стрелой ринулась небольшая собачка. Увы, силы были не равны. Собака мгновенно пала смертью храбрых (в конце видео слышен предсмертный визг терьера). В считанные секунды неравной битвы мальчику удалось убежать из-за сугроба во двор своего дома.Премию «Мой ласковый и нужный зверь» учредила администрация города Зеленоградска Калининградской области, который известен на весь мир бережным отношением к уличным животным. Цель - выразить дань признания животным, которые совершили героические поступки.В этом году введена специальная номинация «Народный герой» - в ее рамках будет отмечен представитель животного или зоозащитник, вызвавший наибольшие симпатии у аудитории. Проголосовать за «Народного героя» могут все желающие.Помимо Джесси на премию номинировали еще 11 животных. Победители будут объявлены 13 марта во время проведения традиционного весеннего праздника - Дня зеленоградского кота.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он был любимцем семьи»: в посёлке Коми домашняя собачка спасла 10-летнего хозяина от волкаМаленький отважный терьер отдал свою жизнь за мальчика (подробности)