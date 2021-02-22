Фигурантам уголовного дела о «мертвых душах» в Сыктывкарском госуниверситете избрали меру пресечения

Всех фигурантов дела о фиктивных студентах СГУ отпустили из-под стражи.

К настоящему времени трем фигурантам по делу о "мертвых душах" в Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина предъявлены обвинения, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Признали вину частично

Всех фигурантов дела о фиктивных студентах СГУ отпустили из-под стражи. При этом им запрещено общаться друг с другом. Такое решение только что вынес Сыктывкарский городской суд, сообщает БНК. Следствие обратилось к суду с ходатайством о мере пресечения в виде запрета определенных действий для директора института естественных наук Ирины Юраневой, а также ее заместителя, заведующей кафедры химии Людмилы Тулаевой и ведущего специалиста дирекции института естественных наук Людмилы Макаровой. Всем троим решением суда запрещено общаться друг с другом, а также использовать всевозможные виды связи. Все они частично признали вину и были отпущены из-под стражи.

Напомним

В 2017-2020 годах должностными лицами ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» по итогам фиктивного тестирования, в том числе проведенного с использованием дистанционных технологий, зачислено на обучение более 80 студентов по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета. Данным студентам назначались и выплачивались стипендии и пособия. Часть полученных денежных средств получатели перечисляли должностным лицам ВУЗа, которые распоряжались ими по своему усмотрению.

По уголовному делу следователями СК при оперативном сопровождении сотрудников региональных УФСБ и МВД проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств совершенных преступлений, закрепление доказательственной базы.

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