Названы имена фигурантов по уголовному делу о «мертвых душах» в Сыктывкарском госуниверситете

По фактам хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями при приеме студентов в Сыктывкарский государственный университет возбуждены уголовные дела, сообщает республиканская прокуратура. Также названы имена фигурантов уголовного дела.

Напомним, в Сыктывкарском госуниверситете обнаружены фиктивные студенты на бюджетных местах. Результаты проверки показали, что в университете числятся 80 «мертвых душ», которые якобы получают стипендию, а также матпомощь от государства. Министерством науки и высшего образования РФ вузу выделена на эти цели в 2020 году субсидия в размере свыше 665 млн рублей.

- Часть полученных денежных средств фиктивные студенты переводили должностным лицам вуза, которые расходовали их по своему усмотрению, - уточнили в прокуратуре.

К настоящему времени следователями при оперативном сопровождении сотрудников региональных УФСБ и МВД задержаны четверо фигурантов, в отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения: начальник профобразования Людмила Ветрова, которая входила в состав приемной комиссии, директор института естественных наук Ирина Юранева, а также ее заместитель, заведующая кафедры химии Людмила Тулаева. О четвертом подозреваемом пока нет информации, сообщает БНК.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств совершенных преступлений, закрепление доказательственной базы.

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