В Сыктывкарском госуниверситете нашли «мертвые души»

Возбуждению уголовных дел предшествовала проверка, которую провели прокуратура Сыктывкара Фото: Архив "КП"

В Сыктывкарском госуниверситете обнаружены фиктивные студенты на бюджетных местах, сообщает региональная прокуратура. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в ведомстве, результаты проверки показали, что в университете числятся 80 «мертвых душ», которые якобы получают стипендию, а также матпомощь от государства. Министерством науки и высшего образования РФ вузу выделена на эти цели в 2020 году субсидия в размере свыше 665 млн рублей.

- Часть полученных денежных средств фиктивные студенты переводили должностным лицам вуза, которые расходовали их по своему усмотрению, - уточнили в прокуратуре.

На данный момент идет следствие.

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