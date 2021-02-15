Жителям Коми на заметку: как узнать размер будущей пенсии

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На сайте Госдумы РФ рассказали подробно о том, как формируется пенсия, что такое пенсионные коэффициенты, как она индексируется и о многом другом. А самое главное - как узнать размер будущей пенсии.

Как формируется пенсия?

Пенсия бывает страховой и накопительной. У кого то пенсия формируется только за счет страховой части, у кого то — за счет страховой и накопительной.

Страховая пенсия состоит из отчислений в ПФР, которые производит ваш работодатель с официальной зарплаты.

Накопительная часть — это накопления, сформированные за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Этот вид пенсии формируется у граждан 1967 года рождения и моложе, если они до конца 2015 года сделали выбор в ее пользу.

Откуда берутся деньги?

Работодатели перечисляют в ПФР страховые взносы — 22 % от вашей заработной платы. Эти 22 % не вычитаются из вашей зарплаты.

С 2014 года вся сумма страховых взносов направляется на страховую часть пенсии. Взносы на страховую часть фиксируются на индивидуальном лицевом счете в ПФР в виде пенсионных прав, гарантированных государством, и регулярно индексируются. Но сами деньги идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам.

Сейчас накопительная пенсия со взносов работодателя не формируется. Но деньги, которые вы успели накопить до этого, остались за вами.

Что такое пенсионные коэффициенты?

Страховую пенсию рассчитывают по формуле:

Страховая пенсия = Сумма пенсионных коэффициентов (баллов) * Стоимость пенсионного коэффициента на дату назначения пенсии + Фиксированная выплата.

Каждому человеку за время его официальной работы начисляют так называемые пенсионные коэффициенты. Количество коэффициентов зависит от суммы страховых взносов и стажа. Стоимость пенсионного коэффициента меняется каждый год. Так, в 2021 году она составила 98,86 руб.

Фиксированная часть страховой пенсии и индексация

К общей стоимости пенсионных коэффициентов прибавляют фиксированную часть страховой пенсии. Например, в 2021 году она составила 6 044,48 руб. Отдельным категориям граждан фиксированная выплата устанавливается в повышенном размере.

Каждый год страховую пенсию индексируют. В 2021 году страховые пенсии были проиндексированы на 6,3 %.

Где узнать информацию о пенсионных накоплениях?

Вся информация о пенсионных правах и накоплениях есть в лицевом счете в ПФР. Получить информацию из лицевого счета можно по обращению. Эта услуга бесплатная.

Как получить выписку из лицевого счета?

Заказать извещение о состоянии лицевого счета на портале Госуслуг или на сайте ПФР.

Лично обратиться в ПФР или МФЦ.

Отправить заявление почтой, но тогда его нужно заверить у нотариуса.

Что будет в документе?

В извещении о состоянии лицевого счета есть информация о стаже, начисленной зарплате и взносах. Также там указаны пенсионные коэффициенты за каждый год.

Важно!

Информация о стаже попадает в ПФР в следующем году, поэтому за текущий год сведений в извещении может не быть.

Вы заметили ошибку. Что делать?

Обращайтесь в ПФР с заявлением о корректировке сведений и внесении уточнений в индивидуальный лицевой счет. Подать заявление можно лично в любом отделении ПФР. В ряде случаев необходимо приложить подтверждающие документы.

Пенсионный фонд должен провести проверку и уведомить вас о результатах в течение 10 рабочих дней после получения заявления.

Что может измениться в пенсионном законодательстве?

Государственной Думой рассмотрен в первом чтении законопроект о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности и информировании людей старше 45 лет о будущей пенсии.

После того как информация вносится в федеральный реестр инвалидов, она будет автоматически направляться в Пенсионный фонд. В беззаявительном порядке будут назначаться не только социальные пенсии, но и региональные соцдоплаты.

Также законопроект упростит получение государственных услуг, что особенно важно в период пандемии. Норма о досрочной доставке пенсии может распространяться на все виды чрезвычайных ситуаций (федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального, локального характера).