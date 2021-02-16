В Коми собирают деньги для помощи сироте-инвалиду в покупке жилья

В Коми собирают деньги, чтобы помочь сироте Ивану Мартюшеву приобрести своё жильё. У успешного спортсмена уже есть сертификат, который он получил как инвалид детства, но он не покрывает всю стоимость будущего жилища.35-летний Иван Мартюшев родился в Вуктыльском районе Республики Коми. Сирота. Окончил коррекционную школу-интернат для глухих и слабослышащих детей в Сыктывкаре. Есть у него и интеллектуальные проблемы. Но это не помешало ему стать успешным спортсменом. В его копилке золотые, серебряные и бронзовые медали с российских и международных соревнований по лыжным гонкам.В настоящее время Иван работает в ГБУ РК «Спортцентр инвалидов» в должности спортсмена-инструктора. Но у него пока нет своего жилья в Сыктывкаре. Как инвалид с детства Иван получил сертификат, который покрывает большую часть стоимости той квартиры, которую он хотел бы приобрести. Дом расположен возле Лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной, где Иван тренируется. Но до полной стоимости не хватает 160 тысяч рублей. А действие сертификата истекает 18 апреля этого года.Обращаемся ко всем неравнодушным, всем, кто хочет помочь талантливому спортсмену, уже много раз прославлявшего нашу республику и у которого впереди, возможно, ещё немало побед.Средства можно перечислить на следующие реквизиты:Получатель: МАРТЮШЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧНомер счета: 40817810528190743060Банк получателя: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНКБИК: 048702640Корр. счет: 30101810400000000640ИНН: 7707083893КПП: 110102001SWIFT-код: SABRRUMMКарта привязана к номеру телефона Ивана 8 904 229 38 32.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМногодетная семья из Сыктывкара из-за пожара лишилась дома и всего имуществаОтец семейства просит помощи неравнодушных жителей Коми (подробности)