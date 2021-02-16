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Общество

В Коми собирают деньги для помощи сироте-инвалиду в покупке жилья

У целеустремленного спортсмена Ивана Мартюшева есть сертификат, но немного не хватает