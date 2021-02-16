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В Сыктывкаре вернут тепло в дом, жильцы которого три дня жили в холоде в аномальные морозы

Замерзшие батареи пришлось отогревать феном
Источник:kp.ru
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