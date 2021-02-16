В Сыктывкаре вернут тепло в дом, жильцы которого три дня жили в холоде в аномальные морозы

Из-за прорыва батареи дом №43 по улице Мороза в Сыктывкаре на три дня остался без подачи тепла. Авария произошла в одной из квартир, в которой никто не проживал. По данным местной мэрии, тепло подадут уже в ближайшее время.- В доме будет произведен повторный запуск тепла. Это станет возможным после отогрева системы теплоснабжения в одной из квартир, где произошла утечка и никто не проживает, - прокомментировали инцидент в администрации.В мэрии добавили, что работы планировалось завершить еще вчера вечером, но из-за отсутствия доступа в квартиры этого сделать не удалось. УК считает, что именно в этой квартире произошел взрыв батареи. Уже сегодня, 15 февраля, ранним утром при участии сотрудников правоохранительных органов была вскрыта одна из квартир, где и была обнаружена утечка. В настоящее время ведутся ремонтные работы в квартире, после чего запланирован запуск тепла в дом.- Параллельно администрацией города рассматриваются варианты решения вопроса по ремонту внутридомовых теплосетей по Морозова, 43 в ближайшей перспективе во избежание в дальнейшем утечек, - заявили в пресс-службе мэрии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСыктывкарцы три дня жили без отопления в лютые морозы Управляйка во всех бедах винит жильцов, которые не сидели дома (подробности)