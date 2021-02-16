Волки, не боясь людей, гуляют прямо близ села Нёбдино Корткеросского района Республики Коми, рано утром даже замечали серого в самом селе. По ночам хищники и вовсе захаживают во дворы в поисках жертвы. Итог волчьих прогулок стали – 5 хозяйских собак были безжалостно растерзаны.– Мой отец Александр Цывунин – охотник со стажем, взял дело в свои руки – установил капкан в 5 км от села, чтобы уже наверняка поймать опасного хищника, – рассказала \\"Комсомолке\\" Альбина Меникова.54-летний Александр Пантелеймонович уже не раз спасал село от серых – в прошлом году он застрелил 13 особей, жители села тогда жили спокойно, но в этом году к помощи мастеровитого охотника пришлось прибегнуть вновь.– Волк в капкан попался – здоровый, ростом почти с человека. Такой может запросто всех перегрызть. Неудивительно, что он держал в страхе всю деревню – встретиться с таким монстром и врагу не пожелаешь! – пояснила дочь промысловика.Серый попытался сбежать вместе с капканом, но охотник выстрелил в него и приговорил потрошителя собак с одного патрона!Жители Нёбдино и соседних сёл не могут нарадоваться. Наталья Ветошкина, хозяйка мординского пса Яджика, за судьбой которого следила вся республика, выразила надежду, что это был тот самый волк, разорвавший их питомца.Напомним, что Яджика от волков отбил 20-летний племянник Натальи. Собаку сразу после нападения взволнованные хозяева повезли в ветеринарку на операцию. Слава Богу, всё прошло благополучно, после собаку привезли домой – кормили таблетками, обрабатывали раны и всячески любили.– Хоть кто-то за собак наших ответил помощью, – прокомментировала Екатерина Рассыхаева.– Молодцы! Смогли поймать хитрого разбойника, – поблагодарила Светлана Микушева.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Корткеросском районе пёс Яджик, которого жестоко покусали волки, пошёл на поправкуСобаку буквально вытащили с того света (подробности)