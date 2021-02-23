«Полтюбика зубной пасты едва не съел»: как отдавали долг Родине известные личности Коми

Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся. Представляем вашему вниманию забавные истории из армейской жизни.

Сегодня вся страна отмечает мужской праздник – 23 февраля. Мы не могли пройти мимо праздника защитника Отечества и разузнали у известных людей Коми самые забавные истории из армейских будней.

Не ваш автобус

Директор республиканского Дома дружбы народов Григорий Хатанзейский служил в Санкт-Петербурге в артиллерии. Признаётся: служба в армии ещё до её начала обещала быть весёлой. В 1999 году после бурных проводов накануне Григорий торопился попасть в автопавильон рано утром вовремя, оттуда будущих защитников отправляли в Емву. Было очень холодно, пришлось вызвать такси, чтобы добраться, но всё равно опоздали!

– Мы приехали, видим, автобус-то наш уже уезжает, – вспоминает Григорий. – Тётя Галя как выскочит из такси, как грудью встанет перед отъезжающим транспортом: «Стоять!», кричит.

Григорий Хатанзейский признаётся: служба в армии ещё до её начала обещала быть весёлой. Фото: личный архив.

Водитель, конечно, в шоке, заскрипел тормозами, открыл двери. Тётя Галя быстро запихнула племянника в салон. Водитель спрашивает: «Куда едешь?». «В армию!»: отвечает Григорий. Водитель покрутил головой: «28 лет езжу работаю, а первый раз вижу такое желание служить. Но вы не в тот автобус залезли, – сообщил опешившим родственникам мужчина. – Ваш вон стоит, ждёт ещё».

Поворот не туда

Общественный деятель, депутат Госсовета Коми IV, V, Vl созывов Михаил Брагин четыре года был командиром учебного взвода в Пермском высшем командном военном училище. Службу (1989-1992 гг.) вспоминает с удовольствием: каждую минуту рождались байки!

– Как-то нас, юных курсантов, подняли ни свет ни заря, в 4 утра, и мы отправились пешком по дороге 18 километров на военное стрельбище. Три человека в шеренге, 30 человек во взводе, четыре взвода в роте. Сонные, как мухи, в полной амуниции. На плечах – снаряжение, автоматы, вещмешки. В начале идут командир, потом командиры взводов, запмполит. Мой 4-ый взвод – замыкающий. Естественно, никого из офицеров с нами не было, – делится воспоминаниями Михаил.

Службу Михаил Брагин вспоминает с удовольствием: каждую минуту рождались байки! Фото: личный архив.

Шагает рота, а тут развилка! Вся рота поворачивает направо, а последние четыре шеренги 4-го взвода не приходя в сознание продолжают идти прямо. «Ребята идут , а кто в спину им смотрит, тот спит и о направлении не думает. Хорошо, что опомнились быстро, догнали своих потом», – смеётся Михаил.

По отцовским следам

Удивительная история приключилась с художником-этнофутуристом Юрием Лисовским, который служил в армии с 1983 по 1985 годы.

– Мой отец в конце 1950-х служил в Германии, но где именно – я не знал. Сам я тоже мечтал попасть в Германию и, видимо, мысли материализовались, потому что меня призвали именно в эту страну, чему я очень обрадовался, – рассказывает Юрий. – Пишу своим домой весточку, мол, так и так, родные, буду отдавать долг Родине в городе Цербсте. Да, в том самом, где жила со своей семьёй София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, будущая Екатерина Вторая.

Спустя почти тридцать лет само провидение приводит Юрия туда, где когда-то в строю шагал его отец. Фото: личный архив.

Какое же было удивление Юрия, когда в ответ пришло письмо от отца, который написал сыну, что он тоже служил именно в этом городе. Невероятное совпадение! В те времена новобранцев отправляли служить по всем странам соцлагеря: Венгрию, Польшу, Чехословакию. А тут спустя почти тридцать лет само провидение приводит Юрия туда, где когда-то в строю шагал его отец.

Приятного аппетита!

Восходящая звезда оперного искусства Сыктывкара и Санкт-Петербурга Алексей Юрковский служил в воинской части 64044 в Пскове ещё совсем недавно. Забавных историй – километр.

– После отбоя мы с другом пошли чистить зубы, – рассказывает Алексей. – С нами на ночь оставался командир отделения. Подходит к нам: «Петров, давай зубную пасту!» И намазывает себе на щётку щедро-щедро толстым слоем, не жалеет. А я вдруг ляпнул: «Приятного аппетита, товарищ сержант!».

Командир отделения сначала не понял, а как понял, то ка-а-ак рявкнет: «Что ты сказал, Юрковский?!». Алексей отвечает: «Ничего, товарищ сержант!». Но Остапа уже понесло: «Петров, давай сюда пасту! Юрковский, открывай рот!».

Алексей Юрковский служил в армии ещё совсем недавно. Забавных историй – километр. Фото: личный архив.

– Полтюбика выдавил мне в рот, поставил в упор на руках прямо там на месте, «держи», говорит. И пошел по своим делам. Минут 20 я стою, а паста начинает жечь, всё-таки не детская земляничная, – вспоминает вокалист. – Я какими-то усилиями промычал другу: «Стака-а-ан». У нас там были резиновые. Спасибо товарищу – выручил, поднёс, чтобы я выплюнул пасту.

Сержант в юбке

Кто сказал, что в армии служат только мальчишки? Яркий цветочек в нашем мужском букете – Софья Колбина из Прилузского района. После окончания медколледжа девушку призвали служить, и она подумала: почему бы и нет? Сейчас Софья без армии уже жизни не представляет. Старший сержант в этом году уже в пятый раз будет участвовать в параде ко Дню Победы. Эта подготовка вызывает самые яркие эмоции. Не обходится и без курьёзов.

– Как-то готовимся мы к Параду Победы, тренировки – полным ходом, тут резко объявляют подрыв антитеррора – нас уводят всех в сторону, – вспоминает Соня. – Оказывается, на аэродроме под автобусом, на котором нас привозят и увозят, нашли какую-то подозрительную сумку! Мы все очень перепугались, потому что совсем недавно был взрыв в питерском метро, а тут…

Софья без армии уже жизни не представляет. Фото: личный архив.

В итоге оказалось, что это кто-то из девочек оставил сумку в неположенном месте, и красавиц в погонах решили так сурово приучить к порядку, чтобы уже наверняка свои вещи нигде не разбрасывали, смеясь, вспоминает Соня.

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