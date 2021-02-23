Семья Гариповых жила как все многодетные семьи: в домашних хлопотах, с детскими радостями и достижениями. Как вдруг в дом постучалась беда. У новорождённой Сонечки, которой сейчас 5 месяцев, врачи диагностировали страшное заболевание – спинально мышечная атрофия. Лечение требует космических затрат – сотни млн рублей!Миллион сомнений и бессонных ночейВ село Шошку Сыктывдинского района Коми многодетная семья Гариповых переехала ради детей. В период пандемии дети свободно играли своём дворе на свежем воздухе, родители занимались собственным хозяйством и радовались появлению на свет малышки Софии. Как вдруг мама девочки Татьяна Гарипова заподозрила что-то неладное.– Я заметила, что дочка стала слабеть. Что-то не так с мышцами. До Сони я растила двоих детей и точно знала, как должно развиваться дитя. В 1,5 месяца мы пошли к медикам, – рассказала «Комсомолке» Татьяна.А дальше – классический сценарий: походы по врачам, ошибочный диагноз «гипотонус», который медики пытались лечить массажем, и миллион сомнений и бессонных ночей. Материнское сердце чуяло – медлить нельзя.– Мы записались на платный приём в ДРБ. Врачам было понятно, что с организмом Сони что-то происходит, – вспоминает Татьяна.В январе малышка умудрилась переболеть коронавирусом. И после полного обследования ребёнку вынесли вердикт: спинально мышечная атрофия 1 типа – сложное тяжёлое заболевание, поражающее участок нервной системы, контролирующий движение мышц. Проще говоря, когда с рождения ребёнку трудно дышать, сосать, глотать, а также осваивать самые простые контролируемые движения – держать голову, самостоятельно сидеть.Лекарство из другой страныСегодня только два препарата дают шанс больным с СМА. Это «Спинраза» стоимостью шесть млн рублей, которую всю жизнь в качестве поддерживающей терапии надо давать пациенту раз в два месяца, итого 48 млн рублей в год! И однократная «Золгенсма» стоимостью 160 млн рублей, этот препарат надо ввести ребёнку до 2-летнего возраста.Спинраза входит в список жизненно необходимых лекарств. Но ни консилиум врачей, ни минздрав республики это лекарство Соне не назначил. Вместо этого медики приняли решение отправить ребёнка в московскую клинику, где даже не лечат, а просто обследуют.– Смысл кататься туда-сюда на новое обследование, когда в Сыктывкаре уже поставили диагноз? – недоумевает мама девочки. – Терять драгоценное время? Соня уже почти не двигает ножкам, не держит голову, слабеют её ручки. Ежедневно у неё умирает тысячи мотонейронов. В любой момент Соня перестанет дышать самостоятельно... Я очень боюсь её потерять. Совсем недавно в Уфе умерла шестилетняя девочка с СМА, которая не получила должного лечения вовремя.В феврале Татьяна начала «бомбить» письмами всевозможные инстанции: написала руководству детской больницы, в минздрав региона и главе Коми Владимиру Уйбе. Ответ от главы пришёл недели через три: покупка лекарства на личном контроле. Но обеспечит им девочку не минздрав Коми, а федеральный благотворительный фонд «Круг добра». Главврач ДРБ Игорь Кустышев сообщил, что лекарство везут с другой страны и доставят в конце февраля.– Если в ближайшее время препарат будет введён, у нас будет шанс спасти дочку и даже предотвратить инвалидность. Я хочу, чтобы время остановилось! – со слезами молит Татьяна Гарипова.Страничка в вкКак только ребёнку начнут проводить поддерживающую терапию «Спинразой», у семьи Гариповых будет шанс вылечить ребёнка, открыв сбор на самый дорогой препарат в мире «Золгенсма», который вылечит Софушку раз и навсегда. Жаль, нельзя купить время, которого у семьи практически не осталось.Татьяна создала в ВК страничку Сони и приглашает всех неравнодушных в друзья. Семья Гариповых пока ничего не просит, а только хочет, чтобы как можно больше людей узнали о судьбе маленькой девочки. И когда наступит время, возможно, смогут оказать финансовую помощь.– Если не успеем закончить сбор на «Золгенсму» до двухлетнего возраста, я всё до единой копейки переведу на лечение другого ребёнка. Я верю, что на свете много добрых людей, и вместе мы справимся, – не отчаивается Татьяна.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Коми собирают деньги для помощи сироте-инвалиду в покупке жильяУ целеустремленного спортсмена Ивана Мартюшева есть сертификат, но немного не хватает (подробности)