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Мороз в Коми крепчает с каждым днем: как избежать обморожения

Прочитайте эти правила детям и пожилым родственникам – они страдают чаще всех
Источник:kp.ru
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Фото: Виктор Квасов

Фото: Виктор Квасов

В ближайшую неделю, как минимум, территория Коми будет находиться в арктическо