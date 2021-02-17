Школьники Коми могут стать частью команды известного шеф-повара Константина Ивлева

Итоги конкурса будут объявлены 2 марта в официальной группе РДШ. Фото: Екатерина САВЕНКО

15 февраля Российское движение школьников (РДШ) совместно с шеф-поваром Константином Ивлевым запустили Всероссийский конкурс «РДШеф моего региона» на соискание должности помощника знаменитого шеф-повара по проекту «Шеф в школе».

- Благодаря вам мы узнаём, каким является школьное питание сегодня, и каким оно должно быть. Я подумал о том, что мне очень нужна ваша помощь. У каждого шеф-повара есть свой помощник, юный падаван. Поэтому мы вместе с РДШ запускаем конкурс «РДШеф моего региона, – сказал Константин Ивлев.

Для того, чтобы стать претендентом на роль помощника Контантина Ивлева, участникам необходимо выложить смонтированное видео на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #РДШ #РДШеф и #ШефВШколе до 28 февраля включительно.

- На самом видео необходимо представиться, рассказать, почему именно ты подходишь на роль помощника известного шеф-повара и приготовить какое-нибудь блюдо из полезных продуктов. У тебя появится шанс вместе со мной поехать в одну из школ и лично поучаствовать в перезагрузке питания, - объяснили в РДШ.

Итоги конкурса будут объявлены 2 марта в официальной группе РДШ во ВКонтакте. Автор лучшего ролика от каждого региона получит приз от Российского движения школьников.

Проект РДШ «Шеф в школе» работает с осени 2020 года. Его цель - выяснить реальное положение дел в школьном питании и предложить ряд решений.

К участию в проекте РДШ привлекло знаменитого шеф-повара Константина Ивлева, который создал свой вариант школьного меню. Пилотная дегустация проекта «Шеф в школе» впервые прошла в школе Солнечногорска, а затем состоялась пресс-дегустация для школьников и СМИ в школе Одинцово.

После запуска проекта активисты РДШ провели серию всероссийских мониторингов, составили рейтинг «вкусных» и «невкусных» регионов, оценили школьные столовые и рассказали, какими они должны быть. По итогам работы проекта «Шеф в школе» будут подготовлены предложения по изменению школьного питания, которые будут направлены в профильные ведомства.

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