Медпомощь без очереди, выплаты ко дню Победы, компенсация расходов на ЖКУ: Госсовет Коми принял закон о поддержке детей войны

Ангелина и Олег Кудрявцевы из Усть-Куломского района встретили войну маленькими детьми. Фото: личный архив.

Госсовет Коми принял закон "О социальной поддержке населения в Республике Коми" о поддержке детей войны. Этими поправками закрепляются уже имеющиеся меры социальной поддержки – право на внеочередное оказание медпомощи в больницах и поликлиниках региона, компенсация расходов на оплату ЖКУ, а также республиканская денежная выплата ко Дню Победы.

Напомним, на территории Коми законодательно определено, что к данной категории относятся те, кто родился и проживал на территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, на данный момент в Коми проживает 30 702 человека с этим статусом.

Во-первых, дети войны получают право на внеочередной приём в организации социального обслуживания, внеочередное обслуживание на дому. Во-вторых, для детей войны устанавливается компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Компенсация будет фиксированной и разной в северной и южной природно-климатических зонах. Она не будет распространяться на оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капремонт. Новая льгота будет предоставляться тем, кто на сегодняшний день её не имеет.

Выплата ко Дню Победы производится в Коми с 2016 года, в прошлом году размер был увеличен в 3 раза – с 1 тысячи до 3 000 рублей.

Дети войны по желанию смогут получить удостоверение установленного образца. Порядок и выдача удостоверений будут определены правительством Коми.

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