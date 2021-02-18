«У детей температура 39»: жители Вуктыла выживают без отопления в своих квартирах уже несколько дней

"Окно в детской комнате. Без комментариев...".

В одном из городов Республики Коми наступил «ледниковый период»: жители Вуктыла остались без отопления и горячей воды в своих домах. И этот город является газодобывающим! Вот уже несколько дней вуктыльцы обивают пороги местных властей и обрывают линии теплоснабжающей организации. В ситуации разбиралась «КП-Коми».

Змеевик ледяной

В 30-ти градусные морозы жители Вуктыла практически выживают: холодные квартиры, которые приходится бесперебойно отапливать газовыми плитами, что весьма небезопасно, или электрообогревателями, что больно бьёт по кошельку. Умываться приходится чуть тёплой водой.

Фото: "Городок Вуктыл".

- У ребёнка температура поднялась до 38,8 С! Болеем из-за холода дома, - рассказала о проблемах жительница Вуктыла Ангелина Радыгина. - Я уже не знаю, что делать... А если нас положат в больницу, а там так же холодно?..

- И снова просыпаемся от того, что зубы стучат! Ничего не меняется! Батареи как были еле тёплые, так и остались!!! – описывает своё утро вуктылец Максим Шарапов.

- Ситуация плачевная с ГВС и отоплением в Вуктыле уже не первый год. Из крана с горячей водой течёт холодная, у некоторых чуть тёплая, окна, стены и полы промерзают, - рассказывает местная жительница Ольга.

"Еду храним на подоконнике".

В отсутствии тепла в домах не могут разобраться и местные власти. 17 февраля мэрия Вуктыла вместе с представителями Вуктыльского пожарно-спасательного гарнизона ездили в центральную котельную разбираться с температурным режимом теплоснабжения и горячего водоснабжения. Прокуратура и жилищная инспекция экстренно провели заседание оперштаба. Всё без толку.

- Смысл в их совещаниях, если в наших квартирах – дубак! Змеевик ледяной! В квартирах тот же холод! - уже в полнейшем отчаянии жители д. 3 по ул. Коммунистическая. - Еду спокойно на окне храним. Холодно, спим на кухне, поскольку только там тепло из-за того, что работает газовая плита.

"Коммунистическая, д. 13. Температура батарей 34-38 градусов, а норма должна быть 80".

Авось пронесёт

- Было предложено запустить отдельный котёл на горячее водоснабжение. «Аквасервис» сообщил о том, что им не хватает воды для запуска дополнительного котла. Эта суровая зима стала показательной: и УК, и ресурсоснабжающая организация подготовились к отопительному сезону на авось, - комментирует ситуацию замруководителя администрации города Алексей Верхогляд.

Активисты Вуктыла считают всё-таки наоборот: «Из трёх котлов «Аквасервиса» работает только два. Компания не была готова к отопительному сезону 2020/2021. Подобная ситуация в Вуктыле наблюдается уже на протяжении пяти лет». Теплоснабжающая компания «Аквасервис» не даёт никаких объективных причин плохого отопления в жилых помещениях. Как рассказали в компании, проблема не в них, а в управляющих организациях: «Это управляйки не подготовили должным образом дома к отопительному сезону: батареи не промывались, а дома все в замазанных швах!».

Фото: "Городок Вуктыл".

Официально

Минстрой Коми направил запросы в МВД и прокуратуру Коми с просьбой провести проверку в отношении ООО «Аквасервис» в связи с аварийной ситуацией в Вуктыле. На ближайшее время намечен конкретный план организационных и технических мероприятий по нормализации теплоснабжения города.

А тем временем жители Вуктыла продолжают замерзать в своих домах. Нарушения должны устранить до 20 февраля. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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