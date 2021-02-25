Прокурор Коми Николай Егоров: «Замерзающие дома в Вуктыле незаконно переданы частной котельной»

На окнах в квартире можно хранить продукты вместо холодильника.

Город Вуктыл, жители которого замерзают в своих квартирах вот уже долгое время, с рабочим визитом посетил прокурор республики Николай Егоров, чтобы на месте разобраться с причинами «ледникового периода».

Напомним, в Вуктыле наступил настоящий «ледниковый период»: жители города остались без отопления и горячей воды в своих домах. Вот уже пару недель вуктыльцы обивают пороги местных властей и обрывают линии теплоснабжающей организации.

В 30-ти градусные морозы жители Вуктыла практически выживают: холодные квартиры, которые приходится бесперебойно отапливать газовыми плитами, что весьма небезопасно, или электрообогревателями, что больно бьёт по кошельку. Умываться приходится чуть тёплой водой.

Прокурор встретился с коллективом городской прокуратуры и обратил внимание на то, что объекты теплоснабжения сел Подчерье и Дутово остаются незаконно переданными ресурсоснабжающей организации по договорам аренды вместо концессионных соглашений. - Центральная котельная Вуктыла, находящаяся в частной собственности, не обеспечивает население услугами надлежащего качества, что создает социальную напряженность, - подчеркнул прокурор региона. Прокурору Вуктыла Евгению Вокуеву даны поручения, направленные на восстановление законности.

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