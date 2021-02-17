В северных районах Коми 17 февраля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура ночью -30...-35, при прояснении -40...-45, днем -29...-34°С. В южных районах - облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков, на крайнем юге небольшой снег. Ветер переменный 1-5 м/с. Температура ночью и днем -24...-29, ночью при прояснении -34...-39, на крайнем юге ночью и днем -18...-23°С.В Сыктывкаре 17 февраля будет облачно с прояснениями. Временами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 1-5 м/с. Температура ночью -26...-28, днем -22...-24°С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики Коми рассказали, какая погода будет в феврале (подробности)Синоптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)