Жительницу Троицко-Печорска оштрафовали на 15 тысяч на нарушение правил профилактики коронавирусной инфекции. Она не выполнила положенные процедуры при возвращении из заграницы.12 декабря женщина прилетела на территорию Российской Федерации из Киргизской Республики, а на следующий день – в поселок городского типа Троицко-Печорск, где она постоянно проживает.При этом она до вылета не заполнила на портале госуслуг анкету для прибывающего в РФ. И в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию России не прошла лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и не разместила информацию о результате на госуслугах. А это серьезное нарушение правил, которые установлены на время пандемии.Женщина уверяла, что предпринимала меры. Она обратилась в Троицко-Печорскую ЦРБ, чтобы сдать анализы. Но в регистратуре ей сказали, что поскольку она не контактировала с больными и сама не болеет COVID-2019, то отсутствует необходимость в сдаче теста.Эти доводы Сосногорский суд не убедили. Во-первых, нарушительница ничем не смогла подтвердить свои слова. Во-вторых, незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Более того, ее признание в том, что она до сих пор так и не сделала положенный тест, было расценено как отягчающие обстоятельства.Поэтому ей был назначен административный штраф в размере 15 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТанцевали в темноте, но громкая музыка «сдала»Кафе в Коми наказали за новогоднюю дискотеку в пандемию (подробности)