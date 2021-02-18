Морозная и ветреная погода с севера Коми постепенно подступает к южным границам республики. Сегодня, 18 февраля, в 6 утра в столице Коми было минус 34 градуса.На территории Коми 18 февраля ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ветер переменный 1-5 м/с, на северо-западе - южный 5-10 м/с.Температура ночью -33...-38, при прояснении -39...-44, на северо-западе и крайнем юге -26...-31, днем в западных районах -19...-24, в восточных -23...-28, на крайнем северо-востоке -30...-35°С.В Сыктывкаре 18 февраля будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 1-3 м/с. Температура ночью -34...-36, днем -21...-23°С, сообщает Коми ЦГМС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики Коми рассказали, какая погода будет в феврале (подробности)Синоптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)