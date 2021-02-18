В Коми выплатят компенсацию за уничтожаемых из-за чумы свиней

Власти региона рассказали, кому полагаются «чумные деньги»

За изъятых в результате африканской чумы свиней власти Коми выплатят компенсации их хозяевам и организациям. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Животных и продукцию начали изымать в местечке Сосновая Поляна, поселке Краснозатонский и первой угрожаемой зоне – это Сыктывкар, Сыктывдинский и Корткеросский районы, в радиусе 19 км от эпизоотического очага. Свиней будут уничтожать из-за угрозы распространения африканской чумы. Всего истребят более 900 голов животных.

Для возмещения ущерба, владельцами отчужденных животных или изъятых продуктов животноводства, необходимо будет представить в адрес Минсельхоза Коми следующие документы:

- заявление о возмещении ущерба, понесенного в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства по форме;

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, - для граждан; копия учредительного документа - для юридических лиц;

- акт об отчуждении животных и изъятии продуктов;

- копию распоряжения Правительства Республики Коми о проведении отчуждения животных и изъятии продуктов животноводства (документ будет направлен каждому индивидуально).

Региональный Минсельхоз готов оказать консультационную поддержку при формировании необходимого пакета документов.

Указанные документы заявитель должен представить в адрес регионального ведомства не позднее 30 рабочих дней после вступления в силу распоряжения Правительства Республики Коми о проведении отчуждения животных и изъятии продуктов животноводства.

Все компенсационные выплаты будут производиться из средств республиканского бюджета республики.

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