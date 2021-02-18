Более 9 тысяч человек привито в Коми от коронавируса

В Республику Коми поступила вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции Фото: Архив "КП"

Более 9 тысяч жителей Коми были привиты от covid-19 в рамках массовой вакцинации населения. Такие данные сообщил руководитель республики Владимир Уйба. Он отметил, что полностью прошли вакцинацию, то есть первый и второй этапы, 2 128 человек.

- По состоянию на 17 февраля 2021 года привито против новой коронавирусной инфекции 9338 человек, что составляет 35,3 % от объёма поставки. В том числе завершили вакцинацию (введены I и II компоненты) – 2128 человек. Из числа лиц 60 лет и старше вакцинировано 4350 человек, что составляет 46,6 % от всех привитых, - говорится в сообщении.

Напомним, записаться на вакцинацию можно через Госуслуги, по телефону и на сайте медицинских организаций.

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