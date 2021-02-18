За участие в несанкционированной прогулке оштрафовали коми активиста Алексея Иванова

Фото: из личного архива Алексея Иванова

Сегодня в Сыктывкарском городском суде состоялось судебное заседание с коми активистом Алексеем Ивановым, задержанным за участие в несанкционированной "прогулке" 23 января. Напомним, на предыдущем заседании Алексей столкнулся с проблемой отказа органов власти составлять протоколы и вести с ним общение в суде на на его родном языке – коми. Из-за этого заседание было перенесено на сегодня.

Во время заседания Алексей Иванов потребовал отвода судьи Юшковой И.С. в связи с тем, что она нарушила КоАП РФ. Отвод удовлетворён не был.

Фото: личный архив.

- Высказывания судьи на предыдущем заседании воспринимаются как оскорбление права лица говорить на родном языке путем сравнения реализации этого права с цирковым представлением. В связи с этим у судьи предвзятое отношение к Иванову, - отметил в своём телеграм-канале друг Алексея, депутат Совета города Николай Удоратин.

Алексей Иванов также внёс ходатайство о передаче дела обратно в УМВД в связи с нарушением процессуальных норм, ходатайство суд отклонил. В итоге судебный процесс всё-таки состоялся.

Фото: из личного архива Николая Удоратина

- В материалах дела подтверждается наличие у Иванова и его защитника гражданства Российской Федерации, что свидетельствует о владении им и русским языком, - сказала судья Юшкова И.С. в зале суда.

Алексея Иванова за участие в несанкционированной прогулке приговорили к штрафу в размере 16 тысяч рублей.

- В суде я говорил на коми языке, судье предоставили переводчика. Мне перевод не требовался. Решение суда я буду обжаловать, - заявил Алексей Иванов.

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