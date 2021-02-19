Более 80 квартир в Сыктывкаре остались без газа

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В Сыктывкаре 84 квартиры остались без газа. Об этом возмущенные жильцов домов по улице Зои Космодемьянской сообщили в социальных сетях. По их словам, газовики просто пришли и перекрыли газ, без каких-либо соответствующих документов, утверждают жители.

- Накануне приехали о оставили без газа. Самовольно выключили газ, документы каких-либо не предъявляют, в доме живут много маленьких детей, - возмущается один из жильцов здания.

Однако в столичной мэрии заявили, что все работы плановые и были утверждены заранее. Как только специалисты закончат проверку оборудования, газ сразу же подадут, уверяют власти.

- Подача газа будет возобновлена после восстановления тяги в вентиляционных каналах и предоставлении актов их проверки. После чего жильцам необходимо будет обеспечить свободный доступ в каждую квартиру для проведения проверки газового оборудования на герметичность, - прокомментировали случившееся в мэрии.

Также в администрации добавили, что отключение произошло из-за грубых нарушений в эксплуатации газового оборудования. Это было сделано для того, чтобы обезопасить жильцов 84 квартир.

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