«Для отдыха персонала у нас всё оборудовано»: Усть-Куломская ЦРБ прокомментировала претензии водителя маммографа, несогласного с собственным сокращением

Фото: из личного архива Александра Савельева

Помните историю водителя маммографического комплекса Усть-Куломской районной больницы Александра Савельева? По рассказам мужчины, обращения к руководству с просьбой создать благоприятные рабочие условия привели к его незаконному сокращению. «Комсомолка» получила ответ от главврача больницы Дмитрий Пермякова.

Мамографический комплекс. Фото: из личного архива Александра Савельева

Напомним, Александр Савельев 26 января попал под сокращение. Он считает, что его сократили из-за того, что стал неугодным руководству из-за своих требований: мужчина просил выдать ему СИЗы, требовал предоставить комнату для персонала, соответствующую санитарным нормам, или же перевести его на «дистанционку». Находиться в кабине мамографического комплекса водитель не мог - в конце декабря дозиметрист произвел замеры излучений и выяснилось, что находиться в кабине опасно для жизни и здоровья, так как нормы излучений превышены более, чем в 10 раз.

Комната для персонала Усть-Куломской ЦРБ. Фото: из личного архива Александра Савельева

Водитель мамографа отмечал, что предложенная ему комната для персонала не соответствовала санитарным нормам.

Комната для персонала Усть-Куломской ЦРБ. Фото: из личного архива Александра Савельева

- В пандемию я не видел смысла рисковать собой и другими людьми. В маленькой комнатушке всегда находится куча людей, нет места для обработки одежды и душевой. В помещении полная антисанитария, там вообще не проводят уборку! Работники скорой контактируют с инфицированными больными, это представляло опасность моему годовалому малышу, - пояснил Александр Савельев.

Комната для персонала Усть-Куломской ЦРБ. Фото: из личного архива Александра Савельева

Ответ больницы

- В Усть-Куломской ЦРБ оборудовано помещение для персонала на цокольном этаже здании стационара, площадь помещения составляет 14,25 м., одновременно могут размещаться 4 человека. Водителю мамографа во время простоя было предложено находиться в данном помещении, - прокомментировал претензии водителя маммографа главврач Усть-Куломской ЦРБ Дмитрий Пермяков.

Комната для персонала Усть-Куломской ЦРБ. Фото: из личного архива Александра Савельева

- В ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» есть флюрографический и мамографический комплекс, мобильные диагностические комплексы, оба на базе автомобили «КАМАЗ». В 2020 году было 248 рабочих дней. Мамографическим комплексом было исполнено 45 выездов, флюрографическим - 112 выездов. Администрация ЦРБ в условиях дефицита средств и кредиторской задолженности сочла экономически нецелесообразным при данной нагрузке содержать двух водителей. За мамографическим комплексом будет закреплён водитель в порядке совмещения должностей, - объяснило руководство больницы по поводу сокращения должности Александра.

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