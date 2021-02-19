Мороз в Коми смягчил суровый нрав

На территории Коми 19 февраля ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ветер переменный 1-6 м/с.Температура ночью -30...-35, при прояснении -38...-43, днем -22...-27, местами -29...-34°С.На крайнем юго-западе Коми ночью -24...-29, днем -18...-23°С.В Сыктывкаре 19 февраля будет переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура ночью -26...-28, днем -19...-21°С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики Коми рассказали, какая погода будет в феврале (подробности)Синоптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)