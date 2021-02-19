Предприятие в Коми наказали за вспышку коронавируса среди работников

Проверка проводилась в декабре 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства стало причиной вспышки коронавирусной инфекции среди работников предприятия ООО «Куратово».

При проведении эпидемиологического расследования 21 декабря 2020 года в помещениях были выявлены нарушения следующих норм и правил: несоблюдение режима проветривания; отсутствие у сотрудников средствами индивидуальной защиты; нахождение сотрудника предприятия в момент проверки в помещении без маски; допуск сотрудников к рабочему месту без входного фильтра, термометрия не осуществляется (отсутствует термометр); отсутствие условий для соблюдения личной гигиены (оборудование умывальника для мытья рук без водопроводного крана, отсутствие туалетного мыла и антисептика); отсутствие моющих и дезинфицирующих средств для уборки помещений, в т.ч. дезинфицирующих средств с вирулицидным эффектом.

С учетом характера совершенного юридическим лицом правонарушения и его последствий, имущественного положения лица, которое имеет значительную кредиторскую задолженность перед поставщиками услуг и работ, Сысольский суд назначил ООО «Куратово» наказание в размере половины низшего размера санкции ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а именно – штраф в размере 100 000 рублей.

По данным из открытых источников, основной вид деятельности предприятия - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

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