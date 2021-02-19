Госсовет Коми 18 февраля принял закон, благодаря которому жителям домов с печным отоплением будет проще получить дрова на свою долю.В нем уточняется перечень документов, необходимых для получения дров, и упрощается порядок их подачи. Если владелец или пользователь дома с печным отоплением не может представить документы самостоятельно, они будут запрашиваться в порядке межведомственного информационного взаимодействия.Также для отопления жилого деревянного жилого дома блокированной застройки, если владение (пользование) данного дома осуществляется двумя и более владельцами (пользователями), древесина предоставляется в размере норматива на каждую часть дома, имеющую печное отопление.Дело в том, что сейчас нередки ситуации, когда при обращении граждан за выпиской древесины на отопление лесничеству приходится отпускать древесину первому обратившемуся собственнику. При этом в одном доме могут проживать разные семьи (отдельные домохозяйства), живущие обособленно, на которых так же разделено право собственности.Кроме того, более половины жилых деревянных домов в сельских населённых пунктах не имеют оформленных в соответствии с требованиями законодательства прав собственности. Поэтому не хозяева могут представить их при обращении за выпиской древесины для отопления.Депутаты поинтересовались, как быть жителям муниципалитетов, в которых нет предприятий по заготовке леса. И.Бахтина пояснила, что такие районы приобретают дрова в других муниципалитетах, например, Усинск.\\"У нас 11 муниципалитетов заявились на субвенцию, еще рассматривается Сосногорск. Варианты для таких районов есть\\", - отметила она.Д.Шатохин поднял проблему садовых домиков в сельской местности. Сегодня их владельцы по законодательству могут приобрести лес на корню один раз в 5 лет и всего 5 кубов. Избиратели просят пересмотреть эту норму.И.Бахтина пояснила, что закон вносился в сжатые сроки по поручению главы Коми 27 января.\\"Он дорабатывался в срочном порядке. Та часть которая касается садовых участков - вынесена за скобки. Если этот вопрос критичен - дождемся доработки второй части\\", - заключила зампред правительства Коми.Первый заместитель председателя Госсовета Коми А.Макаренко поблагодарил правительство Коми за то, что очень быстро отреагировали на запросы хозяйств, поскольку поступало очень много жалоб от жильцов домов, в которых живут по несколько семей. Также он отметил, что к следующей сессии будет доработан вопрос льготных тарифов с учетом расстояния по доставке дров и климатических зон.Депутаты Госсовета проголосовали за законопроект единогласно, сообщает «Комиинформ».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми убьют всех свиней в радиусе 19 км от очага африканской чумыИ другие жесткие подробности - в указе о карантине (подробности)