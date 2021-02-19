«Волки гуляют по центральным улицам и заходят во дворы»: село Кедвавом возле Ухты атаковали хищники

Фото: mpr.rkomi.ru

Село Кедвавом, входящее в состав МО ГО «Ухта», атаковали волки. За неделю в селе были загрызены 14 хозяйских собак, жители села после захода солнца боятся выходить даже во двор.

- Волки просто обнаглели, тащут наших собак одну за другой. Как вечереет, у нас включается режим чрезвычайного положения – мы заводим собак в дом, в хлев, закрываемся и сидим дома. Жизнь изменилась – мы не можем вечером даже сходить в гости к соседям, а кто задерживается на работе и вовсе опасается за свою жизнь, - рассказала глава населённого пункта Надежда Рочева, руководитель сейчас пытается разобраться с этой бедой.

Проблема выхода диких животных напрямую коснулась и саму Надежду Михайловну: «Мы с мужем вышли до хлева покормить корову. Вижу, бежит наша лайка со всех ног в хлев, а за ней волк. Мы закричали, серый нас испугался и выскочил со двора обратно. И не боятся же! Прямо у школы бегают под фонарями. Люди регулярно докладывают о встрече с хищниками – волки то во двор ближе к вечеру заявятся, то собаку загрызут. Мы живём в страхе»!

Как волки стали выходить в село, Наталья Рочева стала звонить в полицию, потом в МЧС. Полиция даже выезжать не стала, сказали, чтобы проблему решали охотники. Сейчас информацию о волках МЧС передали в Минприроды Коми, надеясь, что чиновники выпишут лицензию на отстрел.

- Люди заготавливают сушняк в лесу, а летом и вовсе все будут ходить за ягодами и грибами. Летом скот пасётся свободно около села. С соседних посёлков, например с Поромеса, к нам приезжают на лошадях до почтового отделения – мы боимся, что люди попросту не смогут добраться… Если отстрел одной-двух особей не сможет решить проблему, то мы останемся жить в страхе за свои жизни и жизни домашних животных. Капкан уже ставили в Поромесе, но хищник умудрился забрать приманку, как ни в чём не бывало пришёл до нас гулять по Кедвавому, - рассказала Надежда Рочева.

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