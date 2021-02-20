Мороз и ветер торжествуют на севере Коми

Фото: Павел Канев

На территории Коми 20 февраля ожидается переменная облачность. Временами будет небольшой снег. Ветер северный 1-6 м/с, в северных районах днем 4-9 м/с. Температура ночью -33...-38, днем -23...-28, местами температура ночью до -44, температура днем -30...-35, в крайних юго-западных районах температура ночью -25...-30, при прояснении до -36, температура днем -17...-22°С.

В Сыктывкаре 20 февраля будет переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный, северный 1-3 м/с. Температура ночью -28...-30, днем -20...-22°С, сообщает Коми ЦГМС.

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