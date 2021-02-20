В Сыктывкаре задержали педофила, который развратил школьницу в Мичуринском парке

Мужчину задержали возле торговых центров. Фото: из архива "КП"

Полицейскими Сыктывкара задержан подозреваемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Им оказался ранее не судимый житель столицы Коми 1969 года рождения.

Напомним, в 17 февраля в Мичуринском парке Сыктывкара мужчина напал на девочку. Как сообщил начальник УМВД по Сыктывкару Ильдар Хуснутдинов, школьница была напугана развратными действиями незнакомца. Известно, что мужчине на тот момент удалось скрыться.

Мужчина задержан оперуполномоченными уголовного розыска у одного из торговых центров. Получены признательные показания.

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