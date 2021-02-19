В Сыктывкаре мужчина развратил маленькую девочку в парке

В Сыктывкаре мужчина совершил развратные действия в отношении девочки Фото: Архив "КП"

В Мичуринском парке Сыктывкара мужчина напал на девочку. Как сообщает начальник УМВД по Сыктывкару Ильдар Хуснутдинов, школьница была напугана развратными действиями незнакомца.

Известно, что мужчине удалось скрыться и сейчас его разыскивает полиция. С девочкой и ее родителями работают правоохранительные органы: составлен фоторобот, просмотрены камеры видеонаблюдения.

- Круг сужается. Мы раскроем это преступление, - цитирует слова Хуснутдинова «Комиинформ».

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