В Сыктывкаре мужчина развратил маленькую девочку в парке

В Сыктывкаре мужчина совершил развратные действия в отношении девочки
Фото: Архив "КП"
В Мичуринском парке Сыктывкара мужчина напал на девочку. Как сообщает начальник УМВД по Сыктывкару Ильдар Хуснутдинов, школьница была напугана развратными действиями незнакомца.
Известно, что мужчине удалось скрыться и сейчас его разыскивает полиция. С девочкой и ее родителями работают правоохранительные органы: составлен фоторобот, просмотрены камеры видеонаблюдения.
- Круг сужается. Мы раскроем это преступление, - цитирует слова Хуснутдинова «Комиинформ».
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