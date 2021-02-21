Столбики термометров в Коми приблизятся к минус 50 градусов

Фото: Александр Шадраков

На территории Коми 21 февраля ожидается переменная облачность. Ночью по республике, днем в восточных районах временами небольшой снег, в западных районах преимущественно без осадков. Ветер северный 1-6 м/с, местами 5-10 м/с. Температура ночью -34...-39, местами, кроме крайнего юго-запада, -43...-48, днем -31...-36, в отдельных районах ослабление до -23...-28°С.

В Сыктывкаре 21 февраля будет переменная облачность. Ночью временами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер северный, ночью 1-3 м/с, днем 3-8 м/с. Температура ночью -33...-35, днем -24...-26°С.

В ближайшие два дня в Коми ожидается усиление морозов. Температура ночью -36...-41, на севере при прояснении -44...-49, в отдельных южных районах до -44°С.

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