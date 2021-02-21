Кто шаньги не ел, тот сил не имел: готовим по коми рецептам

Фирменными блюдами национальной коми кухни по сей день называют шаньги – открытые пирожки, которые готовятся из ржаного теста с добавлением большого количества начинки (крупяной или картофельной). Фото: Ксения ПОПОВА

Фирменными блюдами национальной коми кухни по сей день называют шаньги – открытые пирожки, которые готовятся из ржаного теста с добавлением большого количества начинки (крупяной или картофельной). Это традиционное блюдо часто готовят не только в Коми, распространено оно также в Карелии, в Мурманской и Архангельской областях. Но считается, что в русский язык слово «шаньги» пришло из коми-зырянского и образовано оно от «шондi», что в переводе значит «солнце». Попробуйте солнечные пирожки вместе с «КП-Авиа»!

Существует великое множество рецептов ржаной выпечки у северных народов. Их готовят как дрожжевыми, так и пресными. По-разному называются, с разными начинками выпекаются. Например, в Новгородской области такие пирожки с ягодными начинками называются «преснушки». В Архангельской области, в Карелии – с картошкой, крупой – «калитки». В Финляндии – с рыбой, рисом – «карьяланпииракки». В Удмуртии – «перепечи». В Коми – «шаньги»: «картупеля шаньга» (с картофельной начинкой), «рыська шаньга» (с творожной), шыдöса шаньга (с крупяной).

Рецепт ржаных шанег с крупой

Для теста: СЛИВОЧНОЕ МАСЛО (200 гр.), СМЕТАНА (200 гр.), ПШЕНИЧНАЯ МУКА (1 стакан)

РЖАНАЯ МУКА (1,5 стакана), СОЛЬ (1/3 ч.л.), РАЗРЫХЛИТЕЛЬ (1/3 ч.л.).

Для начинки: ЯЧНЕВАЯ КРУПА (8 ст.л.), ПРОСТОКВАША (0,5 л.), ЯЙЦО (1 шт.), СМЕТАНА (3 ст.л.).

Ингредиенты для ржаных шанег. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 1: готовим начинку. Ячневую крупу залить простоквашей (или кефиром), оставить на 12 часов при комнатной температуре, посолить, перемешать.

Шаг 1. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 2: готовим тесто. Размягченное сливочное масло смешать со сметаной. Смешать пшеничную и ржаную муку, добавить соль и разрыхлитель. Добавить муку к маслу со сметаной и замесить тесто. Оставить в прохладном месте на полчаса.

Шаг 2. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 3: поделить тесто на 15 небольших шариков, раскатать в тонкие кружки. Чтобы предотвратить вытекание начинки, защипать у пирожков края.

Шаг 3. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 4: застелить противень фольгой, выложить на него шаньги. Положить в каждый пирожок по 2-3 ст.л. начинки. Смешать сметану с желтком яйца, этой смесью смазать сверху пирожки.

Шаг 4. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 5: выпекать шаньги 10-15 мин. в духовке, разогретой до 180°C. Когда шанежки зарумянятся, достать из духовки и смазать растопленным сливочным маслом.

Шаг 5. Фото: Ксения ПОПОВА

ШАГ 6: шаньги рекомендуется подавать горячими, сразу из духовки с клюквенным киселем или черным чаем. Остывшие шаньги можно использовать вместо хлеба в качестве дополнения к первым блюдам.

Шаг 6. Фото: Ксения ПОПОВА

Приятного аппетита! Нянь да сов!

М-м-м, как вкусно! Нянь да сов! Фото: Ксения ПОПОВА

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