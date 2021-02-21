«Эхо пармы в нём, шёпот равнины»: почему важно и полезно учить коми язык

Сколько чудесных слов придумал коми народ о природе! Наблюдая и сравнивая, люди всю жизнь восхищаются нерукотворной красотой. Фото: Екатерина САВЕНКО

В Республике Коми – два государственных языка: русский и коми. Счастливчики, кто умеет разговаривать и по-коми, и по-русски. Родной язык – неотъемлемая часть культуры, он тесно связан с историей, фольклором и национальным самосознанием. В нашем регионе коми язык находится под особой заботой государства и под его защитой. И если вы решили изучать коми язык, то журнал «КП-Авиа» приведёт миллион аргументов, чтобы укрепить вас в этом добром начинании.

Добрые слова

Сколько чудесных слов придумал коми народ о природе! Наблюдая и сравнивая, люди всю жизнь восхищаются нерукотворной красотой.

Утро у коми – светлое (югыд), тихое (лöнь), заря – румяная (банйöм), огненная (биа), небо – глубокое (джуджыд). Про ручей скажут – быстрый (тэрыб, визув), про разлив – озорной (вильыш). По весне на тонких ветках берёз выглядывают «смазанные маслом» (выйöн мавтöм) молодые листочки, вековечные сосны радуют глаз мягкой (небыд) пушистой (пашкыр) хвоёй. Всё вокруг оживает (ловзьö) весной.

Даже для сурового севера у коми нашлись добрые слова – свой (ас), родной (чужан), просторный (помтöм-дортöм), тёплый (шоныд). Про друзей коми говорят – дорогие (дона), добрые (шань), хорошие (бур), а про себя этот народ говорит: весёлый (кыпыд), молодой (том), красивый (мича)! И жизнь у коми – шуда (счастливая)!

ЗАЧЕМ УЧИТЬ КОМИ ЯЗЫК

Тренировка памяти

Изучая коми язык, вы будете запоминать много новых слов, это хорошая «гимнастика» для мозга и тренировка памяти, которая позволит сохранить вам ясный ум в любом возрасте.

Достижение цели

Многие говорят, что коми язык очень сложный. Но для упорных и целеустремленных личностей изучение нового языка, возможно, станет ярким приключением.

Новые друзья

Как только вы хотя бы скажете пару фраз на коми языке в кругу комиязычной публики, вы сразу же станете своим среди своих.

Чтение книг на языке оригинала

Сложный и многокрасочный мир коми литературы откроет для вас совершенно новую реальность. Невозможно только на русском языке передать всю глубину мировоззрения коми народа.

Эстетическое удовольствие

Многие считают итальянский, французский, испанский и португальский самыми красивыми языками планеты. Согласны. И коми язык нисколечко не уступает по мелодичности звучания всем языкам мира.

* «Эхо пармы в нём, шёпот равнины» - строчка из стихотворения Александра Некрасова «Коми кывйын эм пармалöн шы».

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